Лебедько: в ОБСЕ не видят прогресса в изменении избирательного законодательства Беларуси

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ждет от белорусских властей внесения изменений в избирательное законодательство. Об этом заявили оппозиционные политики Татьяна Короткевич и Анатолий Лебедько после встречи 22 января в Минске со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кентом Харстедом.

Кроме сопредседателя кампании «Говори правду» Короткевич и председателя Объединенной гражданской партии Лебедько во встрече участвовали лидеры движения «За Свободу» Юрий Губаревич, Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, Партии БНФ Григорий Костусев, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд, а также сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«В ОБСЕ адекватно оценивают ситуацию в Беларуси. Они не видят прогресса в отношении вопроса, касающегося изменения избирательного законодательства», — заявил БелаПАН Лебедько (на снимке).

По словам политика, во время сегодняшних встреч в ЦИК и Палате представителей Харстеду «намекнули, что какие-то изменения избирательного законодательства возможны, и они могут быть связаны даже с изменением Конституции». «Важно точно понять, зачем запускается такая информация: действительно ли власти решили проводить референдум, совмещенный с какой-то из избирательных кампаний, или просто хотят прощупать отношение к этой идее со стороны общества», — сказал он.

Лебедько предполагает, что Александр Лукашенко может рассмотреть предложения межведомственной группы об изменении избирательного законодательства, которая работала около года назад. «Чего-то большего я не ожидаю. Заявления о возможности изменения Конституции могут свидетельствовать о намерении властей провести референдум, во время которого будут рассмотрены не только изменения в избирательное законодательство, но и увеличение сроков полномочий для президента и парламента, вопрос о смертной казни», — сказал он.

Политик также считает крайне важным, чтобы на запланированной 23 января встрече с Лукашенко Харстед кроме необходимости рассмотрения поправок в избирательное законодательство огласил посыл о том, чтобы власть не создавала препятствий при праздновании 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики.

Короткевич сообщила БелаПАН, что на встрече с Харстедом обсуждалась политическая ситуация в Беларуси. «Для нас было важно сказать, что происходит в стране. Мы видим, что вся вертикаль власти нацелена на то, чтобы подавить альтернативу на местных выборах, не содействовать политизации избирательной кампании. На наш взгляд, нужно поддерживать альтернативу, хотя на местах власти всячески препятствуют участию в выборах общественных активистов», — сказала она.

В ОБСЕ, отметила Короткевич, огорчены, что в Беларуси нет изменений в политической сфере, в сфере выборов, избирательной системе. «Со слов Харстеда можно было понять, что основная проблема Беларуси заключается в том, что люди не доверяют существующей власти. Он правильно оценивает недостатки системы. В качестве позитива он отметил, что местные власти стали говорить больше правды», — сказала она.

При этом политик считает, что пока нет сигналов о том, что власти готовы к переменам. «Если же власти решатся на референдум, перемены в политической системе, это невозможно будет сделать за один месяц, как это делалось раньше. Необходима большая и долгая дискуссия, нужны изменения в Конституции и референдум или нет», — считает она.

Местные выборы, отметила Короткевич, сейчас «отданы на откуп местной власти», в «стране нет политической культуры, культуры конкуренции». «Власти действуют формально, что мешает участию в выборах активистов. Но в Палате представителей в 2016 году все же появились два альтернативных депутата. Мы ожидаем, что альтернатива появится и в местных советах», — отметила она.

Визит Харстеда в Беларусь продлится до 24 января. На завтра запланированы его встречи с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. В программе визита также посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий и белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

Последний раз Харстед посещал Минск в июле 2017 года для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ. Во время парламентских выборов в Беларуси в 2016 году он координировал работу миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.