Латвия поставляет в Россию почти в 10 раз больше алкоголя, чем в ЕС

В 2017 году в Латвии существенно увеличилось производство алкоголя, выросли и объемы экспорта спиртных напитков. Об этом свидетельствует отчет движения акцизных товаров Службы государственных доходов Латвии, передает BaltNews.

Так, за период с января по ноябрь 2017 года из Латвии было вывезено 162,02 млн литров алкогольных напитков, что на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом 90,3% от указанного объема было экспортировано в Россию. Еще 9,7% приходится на страны Европейского союза.

Объем произведенного в Латвии алкоголя за указанный период увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В единицах абсолютного алкоголя было произведено 14,53 млн литров — это на 6 млн литров больше, чем год назад.

Фото: dworkuzniczki.pl