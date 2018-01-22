Седьмая попытка. БХД передала в Минюст документы для регистрации партии

Оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» 22 января передал в Министерство юстиции документы для официальной регистрации. Об этом БелаПАН сообщил ответственный секретарь организации Денис Садовский.

По его словам, в документах значится 1.072 учредителя политической партии. «Шансы на регистрацию есть всегда, но их реальность будет зависеть от общей политической ситуации в стране. Мы уже в седьмой раз подаем документы на регистрацию партии, около тридцати раз пытались зарегистрировать различные христианско-демократические организации, но каждый раз безуспешно», — сказал он.

Садовский уверен, что документы для регистрации в Минюсте оргкомитет оформляет правильно, выполняя требования закона. Однако, отметил он, по политическим соображениям власти отказывают в регистрации организации.

В седьмой раз учредительный съезд БХД прошел 23 декабря 2017 года. На нем было увеличено до четырех количество сопредседателей организации. Ранее оргкомитет партии возглавляли три сопредседателя — Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский и Павел Северинец. После голосования на съезде к ним присоединилась Ольга Ковалькова.

До сих пор БХД шесть раз безуспешно пробовала зарегистрироваться в Минюсте в качестве политической партии. Учредительные съезды прошли в 2009 году, дважды — в 2010-м, один раз — в 2011-м и дважды — в 2015-м.

В марте 2011 года в интервью американской газете The Washington Post Александр Лукашенко заявил, что БХД, «вероятно, никогда не будет зарегистрирована». «Они участвовали в беспорядках. Они не христианские демократы, они бандиты», — сказал он.

На снимке (слева направо) — Денис Садовский и Павел Северинец.