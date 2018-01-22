Микробиолог Эмилия Коломиец названа Национальной академией ученым года

Звание ученого года Национальной академии наук (НАН) Беларуси за 2017 год присвоено главе Института микробиологии и научно-производственного объединения «Химический синтез и биотехнологии» Эмилии Коломиец, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу НАН.

Микробиолог и биотехнолог, член-корреспондент НАН Эмилия Коломиец носит звание заслуженного деятеля науки. На ее счету более 460 научных работ, в том числе 357 статей и четыре монографии, а также 22 патента на изобретения.

Как отметили в НАН, благодаря Коломиец в Беларуси сформирована и активно развивается отечественная научная школа «по изучению биогенеза биологически активных соединений с антимикробным действием», а также «по созданию биологических средств защиты растений и животных».

«Важными результатами ее научной деятельности стали создание коллекции промышленно ценных микроорганизмов, перспективных для разработки биопестицидов, биодезинфектантов, пробиотиков, кормовых добавок; разработка оригинальных технологий создания биопрепаратов с фитозащитной, дезинфицирующей, рост- и иммуностимулирующей активностями», — говорится в сообщении пресс-службы главного научного ведомства.

По инициативе Коломиец на базе Института микробиологии были созданы Центр аналитических и генно-инженерных исследований, опытно-промышленное производство микробных препаратов, лабораторно-экспериментальный участок по выделению и очистке лактоферрина, технологическая линия по производству ферментов для биосинтеза лекарственных субстанций и получения диагностикумов.

Эмилия Коломиец является одним из разработчиков концепции развития фармацевтической и биотехнологической промышленности Беларуси до 2020 года и плана развития биотехнологической отрасли до 2020 года.

На снимке — Эмилия Коломиец.