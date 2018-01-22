Псковские таможенники обнаружили польский вкус у белорусских грибов

Сотрудники Псковской таможни пресекли очередную попытку ввоза и оборота на территории Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются санкции.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления ФТС, сотрудники межведомственной мобильной группы остановили на территории Псковской области России три грузовика, следовавших из Беларуси в РФ. В них перевозились свыше 13 тонн грибов. Согласно товарным накладным, партии товара следовали по внутрироссийской перевозке со склада в Москве на склад в Псковской области.

Осмотр доступной части упаковки в грузовых отделениях выявил маркировку, согласно которой странами происхождения товара являлись Россия и Беларусь. Однако у сотрудников таможни возникли подозрения в подлинности представленных перевозчиками документов, в связи с чем было принято решение о дополнительной проверке.

К ней привлекли специалистов Россельхознадзора, которые установили, что страной происхождения грибов является Республика Польша, а значит этот товар запрещен к ввозу на территорию РФ согласно указу президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Товар общим весом 13,1 тонны уничтожен.

Фото: sztu.customs.ru