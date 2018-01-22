Нетрезвая женщина за рулем «Мерседеса» врезалась в машину узденской ГАИ

В Узденском районе пьяная бесправница на «Мерседесе» врезалась в стоящие на обочине «Ниссан» и автомобиль ГАИ. ДТП случилось вечером 21 января на автодороге Минск — Микашевичи.

В результате наезда водитель «Ниссана» получил телесные повреждения, но после оказания медпомощи был отпущен домой.

В момент ДТП женщина-водитель 1975 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения — 1,57 промилле. Срок ее водительского удостоверения истек, сообщает БЕЛТА.