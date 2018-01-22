На станции метро «Каменная горка» найден подозрительный предмет — за оцеплением работают саперы

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Из-за обнаружения на станции Минского метро «Каменная горка» бесхозного предмета временно закрыт для входа и выхода пассажиров второй вестибюль (выход к торговому центру «Материк»

Как сообщается в твиттер-аккаунте Минского метрополитена, неизвестная находка накрыта «фонтаном» — так пиротехники называют локализатор взрыва. Место оцеплено сотрудниками милиции, на место прибыла саперно-пиротехническая группа.


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Тэги: метро саперы бесхозный предмет Город: Минск

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