На станции метро «Каменная горка» найден подозрительный предмет — за оцеплением работают саперы
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Из-за обнаружения на станции Минского метро «Каменная горка» бесхозного предмета временно закрыт для входа и выхода пассажиров второй вестибюль (выход к торговому центру «Материк»
Как сообщается в твиттер-аккаунте Минского метрополитена, неизвестная находка накрыта «фонтаном» — так пиротехники называют локализатор взрыва. Место оцеплено сотрудниками милиции, на место прибыла саперно-пиротехническая группа.
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