Крупная партия наркотиков, оружейный арсенал и два самогонных аппарата изъяты у жителя Новополоцка

Крупную партию наркотиков, арсенал оружия и два самогонных аппарата изъяли сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Витебского областного УВД у жителя Новополоцка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на торговца марихуаной оперативники вышли в ходе проведения оперативных мероприятий в отношении покупателей наркотиков. Было установлено, что к их сбыту причастен 47-летний местный житель. В ходе обыска милиционеры обнаружили в отдельной квартире помещение для выращивания конопли, а также 50 килограммов уже готовой к употреблению марихуаны.

Кроме запрещенных к обороту наркотических веществ оперативники нашли и изъяли в жилье подозреваемого два пистолета системы ТТ, пистолет Марголина, две винтовки, одна из которых с оптическим прицелом и глушителем, обрез охотничьего ружья, три тротиловые шашки, более пяти тысяч патронов различного калибра, оптические прицелы. Боевые свойства оружия определят специалисты в ходе баллистических экспертиз, будет также выясняться, с какой целью мужчина хранил такое количество оружия, а также его возможную причастность к совершению преступлений.

Но и это не все. Выяснилось, что мужчина наладил в квартире производство самогона. Оперативники изъяли два самогонных аппарата и почти 300 литров спиртосодержащей жидкости. Подозреваемый задержан.

Фото: Госкомитет судебных экспертиз.