Двое активистов «За Свободу» добились регистрации кандидатами в депутаты местных советов

Минская городская избирательная комиссия признала ошибку Фрунзенской избирательной комиссии и зарегистрировала члена движения «За Свободу» Никиту Семененко (на снимке) кандидатом в горсовет. Зарегистрирован также активист организации Андрей Кушнеров, сообщили БелаПАН в пресс-службе движения.

Ранее Фрунзенская районная избирательная комиссия нашла у Семененко незадекларированную квартиру, которая, как в итоге выяснилось, ему не принадлежит. Это было основанием для его нерегистрации в качестве кандидата.

«В Минской городской избирательной комиссии признали некомпетентность членов Фрунзенской комиссии. Представитель этой комиссии не произнесла ни слова во время заседания по защите своей позиции», — отметил Семененко по итогам рассмотрения жалобы.

Всего кандидатами в депутаты местных советов, выборы которых назначены на 18 февраля, зарегистрировано 22.276 человек (было выдвинуто 22.713).

По данным ЦИК, зарегистрировано 16.229 кандидатов, которых выдвигали граждане путем сбора подписей, 6.546 кандидатов, выдвинутых трудовыми коллективами, и 871 — политическими партиями.

Фото: Радыё Свабода