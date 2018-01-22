КХЛ: «Динамо» уступило «Адмиралу» и потеряло шансы на выход в плей-офф

В очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 22 января минское «Динамо» проиграло на своей площадке «Адмиралу» из Владивостока — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) и потеряло все шансы попасть в плей-офф.

Шайбы забросили:

у хозяев — Шарль Лингле (24.17, в большинстве), Джастин Фонтейн (29.06, ассистенты — Джек Скилли, Марк-Андре Граньяни);

у гостей — Иван Мищенко (35.47, Денис Вихарев, Андрей Алексеев; 41.07, в большинстве, Владимир Бутузов), Кирилл Воронин (59.31, в пустые ворота, Иван Глазков).

Штрафное время: 10 — 14 (Хауден, 0.59, 26.33, Дрозд, 18.08, Ковыршин, 39.23, Коробов, 40.12 — Мнацян, 15.53, Кицын, 23.35, командный штраф, 28.46, Волченков, 37.24, Фищенко, 42.34, Перескоков, 51.57 (4 мин.)).

18 ноября во Владивостоке «Динамо» проиграло сопернику с крупным счетом — 0:5.

После 53 матчей команда Дуайера с 67 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции (18 побед в основное время, 1 — в овертайме, 4 — по буллитам, 2 поражения в овертайме, 1 — по буллитам, 27 — в основное время, разница шайб 102-120). Отставание от зоны плей-офф составляет 11 очков, тогда как динамовцы в оставшихся встречах могут набрать максимум 9 очков.

Бомбардиры (гол+пас): Граньяни — 32 (5+27), Хауден — 29 (15+14), Фонтейн — 27 (12+15), Скилли — 22 (11+11), Лингле — 15 (5+10), Степанов — 14 (6+8), Ковыршин, Павлович — по 11 (7+4), Китаров — 11 (5+6), Шарангович — 10 (4+6), Коробов — 10 (2+8), Лисовец — 8 (4+4), Кулаков — 6 (3+3), Шинкевич — 6 (1+5), Дрозд — 5 (1+4), Матерухин — 5 (0+5), Буйницкий — 4 (3+1), Осипов, Хенкель — по 4 (1+3), Волков, Денисов — по 3 (1+2), Знахаренко — 3 (0+3), Когалев — 2 (2+0), Клинкхаммер — 2 (1+1), Устиненко — 2 (0+2), Гаврус, Дюков, Карабань, Парфеевец — по 1 (0+1).

25 января «Динамо» сыграет дома с братиславским «Слованом», после чего наступит месячный перерыв на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. 27 февраля белорусская команда примет рижское «Динамо», а 1 марта завершит регулярный чемпионат выездным поединком против «Слована».

Белорусская команда попадала в плей-офф в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах (неизменно проигрывала в первом раунде), не попадала в 2009, 2010, 2013, 2014 и 2016 годах.