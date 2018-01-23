Белорусы проиграли шведам на ЧЕ по гандболу

В предпоследнем матче второго этапа мужского чемпионата Европы по гандболу в Хорватии белорусская сборная проиграла шведам — 20:29 (11:16).

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Мячи в составе команды Юрия Шевцова забрасывали Артем Королек, Владислав Кулеш (по 4), Вадим Гайдученко, Денис Рутенко (по 3), Артур Карвацкий, Андрей Юринок (по 2), Николай Алехин и Борис Пуховский (по 1).

Положение команд в группе I (у всех по 4 матча):

1. Франция — 8 очков (разница мячей 126-103),

2. Хорватия — 6 (120-108),

3. Швеция — 6 (111-99),

4. Норвегия — 4 (124-119),

5. Беларусь — 0 (96-119),

6. Сербия — 0 (104-133).

24 января белорусская сборная сыграет с Сербией и завершит выступление на ЧЕ.

Две лучшие команды выходят в полуфинал, третья играет за пятое место с третьей командой группы II.