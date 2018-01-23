Демсилы в этом году будут отмечать 25 марта «праздник независимости»

Демократические партии и организации решили в этом году назвать день 25 марта — 100-летнюю годовщину празднования образования Белорусской Народной Республики — «праздником независимости».

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец по итогам состоявшегося 22 января заседания оргкомитета по проведению акции, заявку на проведение акции на сегодняшний день согласны подписать 13 организаций. Сам документ будет передан в Мингорисполком 25 января.

16 января рабочая группа оргкомитета по празднованию 100-летия БНР приняла решение провести не протестное, а праздничное мероприятие. В связи с этим решено просить Мингорисполком разрешить не только традиционную демонстрацию и митинг, но и концерт в центре города.