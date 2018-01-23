Сегодня днем в Беларуси будет до -13°C

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Во вторник в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Сегодня в Беларуси будет до -13°C

Утром на большей части территории, днем в отдельных районах туман. Местами изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем -5..-11°C.

В столице осадков не прогнозируется. Утром по городу туман; днем слабые туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -12..-13°C, максимальная днем около -8°C, к вечеру понижение до -10°C.

Напомним, как сообщалось ранее, уже со среды в Беларуси заметно потеплеет.


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Тэги: прогноз погоды

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