Фотофакт. В Кобринском районе фура улетела в кювет после столкновения с «Ауди»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник поздно вечером на автодороге М-10 около деревни Худлин (Кобринский район) — после столкновения фуры и «Ауди А6» большегруз улетел в кювет и опрокинулся.

Как отметили спасатели, после аварии оба водителя были заблокированы.

Спасатели с помощью специнструмента деблокировали водителей и передали в руки медиков — оба с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

Фото МЧС