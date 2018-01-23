Фотофакт. В Кобринском районе фура улетела в кювет после столкновения с «Ауди»

/ Происшествия
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник поздно вечером на автодороге М-10 около деревни Худлин (Кобринский район) — после столкновения фуры и «Ауди А6» большегруз улетел в кювет и опрокинулся.

Как отметили спасатели, после аварии оба водителя были заблокированы.

Спасатели с помощью специнструмента деблокировали водителей и передали в руки медиков — оба с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

Фотофакт. В Кобринском районе фура улетела в кювет после столкновения с «Ауди»

Фотофакт. В Кобринском районе фура улетела в кювет после столкновения с «Ауди»

Фотофакт. В Кобринском районе фура улетела в кювет после столкновения с «Ауди»

 

Фото МЧС


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Тэги: ДТП Город: Кобрин

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