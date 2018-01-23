Скончался белорусский писатель и общественный деятель Василий Яковенко

22 января на 82-м году жизни скончался белорусский писатель, публицист и общественный деятель Василий Яковенко. О его смерти сообщил внук покойного Ян Мачульский.

Василий Тимофеевич Яковенко родился 5 мая 1936 года в Светлогорском районе Гомельской области в крестьянской семье.

В 1956 году окончил Белорусский индустриальный техникум по специальности геолог. В 1956-1958 годах служил в Советской Армии. Работал мастером, техником, инженером в различных геологических партиях и проектных институтах республики, редактором на Белорусском радио. В 1966 году заочно окончил БГУ. В 1972-1977 годах – редактор отдела науки и искусства, отдела очерка и публицистики журнала «Полымя». С 1977 года – член Союза писателей БССР и СССР. В 1977-1978 годах – секретарь правления Союза кинематографистов БССР. С 1990 года – президент Белорусского социально-экологического союза «Чернобыль».

Немало сил и энергии писатель отдал раскрытию реалий при освещении последствий Чернобыльской катастрофы, установлению гласности, оздоровлению облученных и ослабленных детей.

В последние годы, будучи координатором гражданской инициативы «Институт национальной памяти», Василий Яковенко сосредоточил свое внимание на раскрытии неизвестных страниц сталинских репрессий в Беларуси, «нашел» своего деда Василя, крестьянина, арестованного и расстрелянного в 1938 году в Мозыре, редактировал общественный ежемесячный бюллетень «Рэха ГУЛАГа» (2007).

Затем, опираясь на известных белорусских ученых и творческую интеллигенцию, провел широкомасштабные акции за возрождение и развитие белорусского языка (2009, 2011).

Пропагандировал и отстаивал интересы гражданского общества в белорусской политической жизни.