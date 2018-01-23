Робота-продавца «уволили» за неуместные шутки

Из одного из шотландских супермаркетов за неуместные шутки по отношению к покупателям «уволили»… робота-продавца по имени Фабио. Его карьера продлилась всего неделю.

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Как отмечается, диковенная машина была принята на работу ассистентом в одном из супермаркетов Эдинбурга. Таким образом, администрация магазина хотела провести эксперимент.

В начале карьеры продавец-консультант пользовался небывалой популярностью у покупателей — он приветствовал посетителей словами «здравствуй, красавица», давал «пять», шутил и предлагал обняться.

Однако вскоре стало очевидно, что робот не может помочь клиентам магазина выбрать нужные продукты, так как его ответы были слишком общими.