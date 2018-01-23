Беларусь подняла тарифы на транспортировку нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Об этом сказано в постановлении МАРТ № 4 от 15 января 2018 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 6,7%. Они установлены как в белорусских, так и в российских рублях, пишет БелаПАН.

В частности, по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава установлен тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) в размере 307,19 российского рубля, Унеча (Высокое) — Броды — 131,95 российского рубля. По маршруту Речица — Мозырский нефтеперерабатывающий завод тариф за 1 т нетто (без НДС) составит 0,55 белорусского рубля, Речица — Адамова Застава — 8,13 рубля, Речица — линейная производственная диспетчерская станция Мозырь — 0,47 рубля, Речица — Броды — 1,16 рубля.

МАРТ установил также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на территории Беларуси при осуществлении расчетов в иностранной валюте в случаях, предусмотренных белорусским законодательством. В частности, по маршрутному направлению Невель — Полоцк — «Нафтан» тариф за 1 т нетто (без НДС) составит 37,51 российского рубля, Унеча (Высокое) — Полоцк — «Нафтан» — 144 российских рубля, Унеча (Высокое) — Мозырь — «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — 65,47 российского рубля.

Тарифы вступят в силу с 1 февраля 2018 года.