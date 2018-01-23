Три года колонии получил ИП, обвиненный в гибели роупджампера в Соснах

Во вторник, 23 января, в суде Заводского района Минска оглашен приговор по делу о гибели роупджампера в Соснах.

Фото pixabay.com

Индивидуальный предприниматель Алексей Никитченко, организовавший с 2016 года прыжки с трубы, признан виновным в причинении смерти по неосторожности, и в соответствии с ч. 1 ст. 144 УК ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Такое же наказание для обвиняемого 20 января запрашивало гособвинение, пишет БелаПАН.

Потерпевшим — отцу и сестре погибшего — обвиняемый должен выплатить на двоих 90 тыс. рублей материальной компенсации морального вреда.

18 июня прошлого года в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб житель Солигорска Евгений Лапанович 1990 года рождения. Около 16 часов роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев, в том числе своей невесты. На прыжок с трубы парень получил подарочный сертификат.

В ходе следствия стало известно, что индивидуальный предприниматель, организовавший экстремальные прыжки в Соснах, имеет разрешение на вид деятельности «прочие строительные работы, требующие специальных профессий», т.е. на промышленный альпинизм. Трубу котельной ИП арендует с 2016 года.

На следствии и в суде свою вину в произошедшем предприниматель не признал. «Используя свои специальные познания и навыки, с целью избежать уголовной ответственности, он выдвигал различные версии произошедшего и скрывал способы и обстоятельства фиксации тех или иных веревочных конструкций. Истину следствие устанавливало по объективным данным — записям с квадрокоптера, телефона, результатам эксперимента и другим», — сообщал СК.

На основании полученных сведений в ходе следственного эксперимента были воспроизведены обстановка и обстоятельства падения, в том числе с использованием манекена.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.