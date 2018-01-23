Житель Гродно попал в вытрезвитель с 10 тысячами долларов

Неординарная история произошла недавно в новом медвытрезвителе города на Немане — к ним был доставлен богатый мужчина «на веселее».

Во время оформления гродненца у него оказалась немалая сумма денег, эквивалент которой составил ни много ни мало 10 тысяч долларов.

Как сообщили в учреждении, эта сумма оказалась легальной — мужчина только приехал с заработков в Европе.

Деньги были отданы под ответственность сестре задержанного, пишет grodno24.com.

Напомним, что новый вытрезвитель открылся в Гродно 1 ноября по адресу улица Красноармейская, 11.

«После реорганизации вытрезвителя в специзолятор, категория граждан, которых доставляют в учреждение, расширилась, — рассказал начальник специзолятора майор Олег Радаев. — Кроме лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, помещаются и те, кто совершил в пьяном виде административные правонарушения, за которые может быть наложен административный арест».

Учреждение рассчитано на содержание 11 человек. Наполняемость изолятора практически 100-процентная.

Изолятор работает ежедневно с 15:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни принимать правонарушителей здесь начинают уже с 13:00.

Ночь в таком месте обойдется попавшему сюда в 2,5 базовые величины.