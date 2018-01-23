Лукашенко — спецпредставителю ПА ОБСЕ: мы готовы учиться, но не надо нас поучать

Белорусская сторона готова к обсуждению любых проблем и вопросов с ОБСЕ, заявил Александр Лукашенко на встрече со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом 22 января в Минске.

Он поблагодарил собеседника за понимание, проявляемое по отношению к Беларуси, а также заверил, что Беларусь и далее будет хорошей опорой в центре Европы для ОБСЕ.

«Что касается безопасности европейской, региональной, вы знаете наше отношение ко многим вещам, тенденциям в Европе. Вы знаете наше отношение к вопросам безопасности, войны и мира, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Мы и дальше будем придерживаться этой позиции. И, поверьте, для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы, и мы будем делать все, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок».

Глава государства заявил о необходимости «срочно что-то предпринимать» для снижения напряженности в Европе, пишет БелаПАН.

«Мы предложили обсудить в качестве варианта, подойти к некоему «Хельсинки-2», чтобы ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте», — напомнил Лукашенко.

При этом он отметил, что формулировка «Хельсинки-2» не обязательна, и новый переговорный процесс можно сформулировать как-то иначе. Однако именно «Хельсинки-2» было бы понятным продолжением прежнего процесса, считает Лукашенко.

Он заверил Харстеда в том, что белорусские власти будут иметь «очень хорошие отношения» с ОБСЕ.

«Мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов, — подчеркнул Лукашенко. — И вы абсолютно можете ни с кем не обсуждать, не стесняться и задавать самые невыгодные, с вашей точки зрения, вопросы нам, мне, нашим властям, отдельным людям, министрам, которым вы считаете нужным задавать эти вопросы. Мы будем их обсуждать, будем на них реагировать».

«Условие одно: мы — суверенная независимая страна, и как любая другая страна, как и ваша родная Швеция, мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас», — добавил он. По словам Лукашенко, в Беларуси готовы чему-то учиться. «А вот поучать — мы это воспринимаем, как и любая другая страна, негативно», — заявил президент.

Кент Харстед находится в Беларуси с визитом с 22 по 24 января. Это первый визит Харстеда в Беларусь в должности спецпредставителя ПА ОБСЕ. Основной его целью является обсуждение рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по улучшению белорусского избирательного законодательства.

22 января спецпредставитель ПА ОБСЕ встретился с главой ЦИК Ермошиной, руководством парламента и представителями оппозиции.

Последний раз Харстед посещал Минск в июле 2017 года для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ. Во время парламентских выборов в Беларуси в 2016 году он координировал работу миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.