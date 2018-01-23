В Минске нетрезвый водитель врезался в стоявший на остановке автобус
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ДТП с участием городского пассажирского автобуса и легкового автомобиля случилось рано утром 23 января в Минске на проспекте Независимости.
Примерно в 07:50 на остановке «9-й километр» водитель автомобиля «КИА» не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом. Пострадавших нет. Автомобиль и автобус получили механические повреждения.
Как сообщили БЕЛТА в столичной ГАИ, у водителя легкового автомобиля выявлено 1,83 промилле алкоголя в крови.
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