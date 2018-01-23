Возобновлено следствие по делу о сорванных с клумбы цветах в Витебске

Следствие по уголовному делу о сорванных цветах с клумбы в Витебске возобновлено.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 206 (грабеж, совершенный группой лиц) УК было возбуждено в отношении матери и дочери из Витебска за сорванные на клумбе цветы.

Инцидент имел место 26 октября у дома № 8 по улице Медицинской. Жительница Витебска и ее 15-летняя дочь срезали с клумбы у дома 25 цветков очетка. При этом жительница этого дома просила их этого не делать, так как данные цветы посадила она и разрешения их срезать не давала.

Вся ситуация была заснята на видео.

Следствие пришло к выводу, что в действиях подозреваемых усматриваются признаки правонарушения, но в силу своей малозначительности «производство предварительного следствия по уголовному делу подлежит прекращению».

Однако, как сообщает БЕЛТА, заместитель прокурора Витебска отменил в отношении фигурантки дела и ее дочери постановление о прекращении уголовного преследования. Уголовное дело поступило для проведения дополнительных следственных действий в Витебский городской отдел Следственного комитета.