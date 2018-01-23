Россия может отказаться от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане

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Россия может пересмотреть принятое ранее решение об участии своих олимпийцев в зимней Олимпиаде-2018.

Россия может отказаться от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане

Фото pixabay.com

Сегодня СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет не пригласил на Игры в южнокорейский Пхёнчхан лидеров российского спорта — Виктора Ана (шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку), Антона Шипулина (олимпийский чемпион по биатлону) и Сергея Устюгова (двухкратный чемпион мира в лыжных гонках).

По мнению председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, если МОК не приведет веских причин, почему это было сделано, то российским спортсменам «нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане», пишет rns.online.

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Напомним, 5 декабря МОК объявил о временном исключении из состава организации Олимпийского комитета России.

Россия не будет объявлять бойкот Олимпийским играм в Южной Корее и позволит своим спортсменам выступить на условиях МОК, заявил 6 декабря президент РФ Владимир Путин.

Олимпийское собрание России 12 декабря поддержало заявление российских спортсменов, которые выступили за выступление на ЗОИ-2018 в нейтральном статусе.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) обнародует список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде-2018, не позднее 28 января.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Виктор Ан Антон Шипулин Сергей Устюгов Михаил Дегтярев

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