III Неделя белорусского предпринимательства пройдет 22 февраля — 3 марта

Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) приступила к подготовке III Недели белорусского предпринимательства. В этом году она стартует 22 февраля и продлится до 3 марта.

В программу Недели войдут семинары, конференции, профильные заседания, выступления топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны, а также круглые столы и панельные дискуссии, участники которых рассмотрят актуальные вопросы и приоритетные направления развития предпринимательской деятельности в Беларуси.

Наряду с РКП организаторами третьей Недели белорусского предпринимательства выступят Департамент по предпринимательству Министерства экономики, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства и ведущие бизнес-союзы и ассоциации страны.

Традиционно самым ожидаемым событием Недели белорусского предпринимательства станет XIX Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь.

Заседание крупнейшего отечественного бизнес-форума с участием руководителей и специалистов министерств и ведомств, дипломатов, лидеров бизнеса, учредителей и директоров частных предприятий, банков, представителей региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций запланировано на 28 февраля.

Делегаты обменяются экспертными мнениями и прогнозами развития частного бизнеса в стране. Участникам ассамблеи будет представлен проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018».

Республиканская конфедерация предпринимательства приглашает представителей бизнеса, а также всех заинтересованных в развитии и совершенствовании делового климата Беларуси и в проведении конструктивного диалога бизнеса и власти, принять активное участие в подготовке и формировании программы мероприятий III Недели белорусского предпринимательства.

Предложения можно направлять по адресу Rce.by.tvv@gmail.com

С ежедневным обновлением предварительной программы III Недели белорусского предпринимательства можно будет ознакомиться на сайте www.rce.by.