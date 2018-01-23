«БПС-Сбербанк» снизил ставки по жилищным кредитам

«БПС-Сбербанк» снизил ставки по кредитам на покупку и строительство недвижимости.

Процентные ставки по кредитам «Новоселье со Сбербанком» снижены для получателей по вновь заключаемым договорам. Первый год процентная ставка теперь составляет 14,5-15% годовых, а с 13-го месяца — 13-13,5%.

«В 2017 году мы отмечали высокий интерес к кредитам: более 5 тысяч сделок по приобретению недвижимости на рынке Беларуси были совершены с привлечением заемных средств банка, — отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко. — Жилищный вопрос продолжает оставаться насущным для белорусов, а экономическая ситуация позволяет предлагать клиентам еще более выгодные условия».

Кредит предоставляется сроком до 20 лет. Им можно покрыть до 90% стоимости объекта недвижимости, но не более 150 тысяч долларов в эквиваленте.

«БПС-Сбербанк» готов рассмотреть кредитную заявку без предоставления договора на приобретение или строительство объекта недвижимости.