Харстед обсудил в Минске ситуацию с правами человека

В ходе сегодняшней встречи заместителя главы Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кента Харстеда с представителями белорусского гражданского общества обсуждалась ситуация с правами человека в Беларуси.

Во встрече, которая состоялась утром 23 января, приняли участие председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич, правозащитники Алесь Беляцкий и Олег Гулак, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Правозащитники затронули тему уголовного преследования общественных активистов, которое имеет политический подтекст. Речь шла об уголовном деле о массовых беспорядках, по которому в прошлом году были задержаны 35 человек (дело «Белого легиона». — БелаПАН.), а также об уголовном преследовании лидеров профсоюза РЭП Федынича и Игоря Комлика.

Федынич подчеркнул, что через это уголовное дело сейчас оказывается давление на большое количество профсоюзных активистов по всей стране.

Отдельно был затронут вопрос административного преследования участников мирных акций протеста. По словам председателя закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, в 2017 году правозащитники зафиксировали более 600 случаев привлечения граждан к административной ответственности в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения мнений. Причем из общего числа попавших под преследование было более 250 арестов.

На встрече обсуждалось и проведение избирательной кампании по выборам депутатов местных советов.

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак отметил, что по итогам кампании «Правозащитники за свободные выборы» существенных изменений в организации и проведении избирательного процесса по сравнению с предыдущими выборами наблюдатели не замечают.

Отдельно было отмечено, что сейчас в Беларуси шесть человек ожидают приведения в исполнение смертных приговоров.

«Правозащитники отметили наличие системного общественно-политического кризиса в стране и поддержали идею широкого диалога белорусского демократического общества с властями при посредничестве европейских структур или ОБСЕ», — говорится в сообщении.