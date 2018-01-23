В Минске пропала бывшая модель

Правоохранители белорусской столицы ведут розыск без вести пропавшей 31-летней минчанки Анастасии Кошелевой, которая проживает в микрорайоне Лошица.

Как сообщается, девушка днем 21 января ушла из Республиканского научно-практического центра психического здоровья и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

В милиции отметили, что пропавшая имеет психическое расстройство. Склонна к бродяжнечиству. Ранее работала моделью.

Приметы разыскиваемой: на вид 25-27 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы темный до плеч. При ходьбе немного прихрамывает на левую ногу (последствия перелома).

Была одета: фиолетовая куртка, серая байка с капюшоном, серые брюки, черные бурки.