В Пинском районе в ДТП пострадали семь сотрудников оздоровительного центра «Світанак»

Утром во вторник, 23 января, на автодороге М10 возле деревни Новый Двор произошло дорожно-транспортное происшествие с участие пассажирского автобуса и грузовика.

Как сообщили в Пинском горисполкоме, сообщение об аварии поступило в 08:05. Прибывшие на место происшествие медики установили, что в результате аварии от разбитого стекла пострадали сотрудники детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свiтанак».

Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницы, где им была оказана необходимая помощь. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение.