В Пинском районе в ДТП пострадали семь сотрудников оздоровительного центра «Світанак»

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Утром во вторник, 23 января, на автодороге М10 возле деревни Новый Двор произошло дорожно-транспортное происшествие с участие пассажирского автобуса и грузовика.

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Как сообщили в Пинском горисполкоме, сообщение об аварии поступило в 08:05. Прибывшие на место происшествие медики установили, что в результате аварии от разбитого стекла пострадали сотрудники детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свiтанак».

Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницы, где им была оказана необходимая помощь. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение.

 


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Тэги: ДТП Город: Пинск

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