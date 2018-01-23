Бывшего высокопоставленного сотрудника БЖД обвиняют в коррупции

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника Могилевской дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги во взяточничестве.

Как отмечают следователи, обвиняемый в период с апреля 2016 года по октябрь 2017 года в Минске в несколько приемов принял для себя от директора коммерческого предприятия денежные средства в сумме 1950 рублей за «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию».

9 октября 2017 года обвиняемый был задержан в Минске после получения части взятки в размере 1600 рублей. К тому времени он уже не работал в дистанции пути, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

В настоящее время бывший начальник находится в СИЗО, он признал свою вину.

На его имущество: квартиру в Могилеве, автомобиль Toyota RAV4 и денежные средства наложен арест.

Директор частной компании от уголовной ответственности освобожден, так как добровольно заявил о передаче денежных средств в качестве взятки.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.