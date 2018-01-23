Дело гражданина Армении, насмерть сбившего рабочего «Гомсельмаша», готово к направлению в суд

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о ДТП в Гомеле, в котором погиб пешеход. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что 3 декабря прошлого года в темное время суток гражданин Армении, имеющий вид на жительство в Беларуси, Эрик Арутюнян, управляя автомобилем знакомого «Лексус», двигался по улице Советской со стороны улицы Хатаевича в направлении проспекта Победы со скоростью, значительно превышающей разрешенную на данном участке.

В начале пятого утра водитель сбил пешехода — 33-летнего рабочего «Гомсельмаша» Дмитрия Шорина, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

«У Димы не было шансов при такой скорости отреагировать. На камерах видно — он подошел к пешеходному переходу, посмотрел налево, направо, и где-то на середине дороги его сбил «Лексус». Такая скорость недопустима даже за городом! Пустынная улица — это было около 04:20, водитель должен был видеть его», — рассказывал ранее Naviny.by брат погибшего Николай Шорин.

В тот же день по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК, водитель был задержан и водворен в изолятор временного содержания. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый находится в СИЗО.

Следствием установлено, что на момент совершения ДТП водитель не находился под воздействием алкогольных или наркотических веществ, однако был в утомленном состоянии и без очков.

К материалам уголовного дела приобщены запись камеры наружного уличного видеонаблюдения, свидетельские показания. На автомобиль наложен арест, сообщает.

Как ранее сообщали Naviny.by, для обвиняемого Арутюняна это уже второе ДТП со смертельным исходом — в 2013 году он сбил девушку, однако предварительное расследование по уголовному делу было прекращено. Сейчас законность этого решения проверяется.