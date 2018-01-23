В Беларуси может появиться новый технопарк

По словам главы Национальной академии наук Владимира Гусакова, в структуре НАН Беларуси может появиться новый научно-технический парк, который будет объединять все направления исследований, разработок и производства в области техники и инженерии.

«Буквально вчера мы рассматривали вопрос о создании нового парка в Академии наук — «Академтехнограда». Он будет объединять все направления технического и инженерного профиля. Есть поручение главы государства обеспечить внедрение научных разработок. В рамках нового парка мы обеспечим внедрение [в экономику] всех новейших разработок по инженерным наукам», — отметил глава НАНБ.

В конце 2016 года в составе академии зарегистрировали первый для этого ведомства научно-технологический парк — «БелБиоград», который объединяет организации и учреждения, занимающиеся био-, нано- и медицинскими технологиями, пишет БелаПАН.

В апреле 2017 года главный ученый секретарь НАНБ Александр Кильчевский заявил журналистам, что академия планирует выделить «БелБиоград» в отдельную научную организацию национального значения. На пресс-конференции 18 октября Кильчевский заявил, что НАНБ ожидает предоставления «БелБиограду» преференций, аналогичных тем, которые предоставлены Парку высоких технологий.

Ожидалось, что Александр Лукашенко подпишет указ о придании «БелБиограду» статуса научно-технологического парка национального значения до II съезда ученых, который прошел в декабре прошлого года, однако этого не произошло.

Более того, выступая на пленарном заседании съезда, глава государства выразил сомнение в целесообразности преобразования «БелБиограда» в отдельный научно-технологический парк.