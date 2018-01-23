ЕС призвал Беларусь изменить вынесенные смертные приговоры

Евросоюз ожидает введения в Беларуси моратория на смертную казнь и замены уже вынесенных приговоров на более мягкие, говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Кочиянчич.

«Европейский союз твердо и принципиально выступает против смертной казни, которая является жестким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием и нарушением права на жизнь, — сказала Кочиянчич. — Смертная казнь не действует как фактор сдерживания преступности и делает ошибки, неизбежные в любой правовой системе, необратимыми. Мы ожидаем, что оставшиеся смертные приговоры в Беларуси — единственной стране в Европе, которая все еще применяет смертную казнь, — будут заменены на более мягкие и что в Беларуси будет введен мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене».

Накануне с призывом ввести в Беларуси мораторий на применение высшей меры наказания и помиловать приговоренных к смертной казни выступил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд.

«Два новых смертных приговора, вынесенные 20 января Минским городским судом, являются очень тревожным событием, — сказал Ягланд. — Мы вновь призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене. Мы призываем власти не приводить в исполнение эти два приговора и помиловать других приговоренных к смертной казни. Смерть не является справедливостью».

20 января коллегия по уголовным делам Минского городского суда после повторного рассмотрения дела об убийстве в декабре 2015 года молодой пары в доме на улице Алибегова в столице и мужчины в поселке Колодищи (Минский район) вынесла приговор. Первоначально приговоренные к пожизненному заключению Александр Жильников и Вячеслав Сухарко после повторного рассмотрения приговорены к смертной казни с конфискацией имущества. Они обвиняются в убийстве трех человек, разбое, хищении документов.

Это первые два смертных приговора, вынесенные в Беларуси в 2018 году. В 2017 году в стране были вынесены три смертных приговора, один — приведен в исполнение.

За последние 20 лет в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь одного из приговоренных глава государства помиловал.