«На всех пряников не хватает». В Беларуси сокращено число приоритетно финансируемых видов спорта

Количество приоритетных видов спорта в Беларуси сократилось с 24 до 22, сообщил БелаПАН пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

«Из списка приоритетного финансирования на 2018 год исключены гребля академическая, стрельба из лука и хоккей на траве, включено современное пятиборье», — сказал представитель ведомства.

Список приоритетных видов был утвержден на заседании коллегии Минспорта 20 января. На основании различных критериев в него вошли:

— биатлон, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, стрельба пулевая, теннис, тяжелая атлетика, фристайл, художественная гимнастика, спорт для инвалидов (завоеваны медали на предыдущих двух Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх);

— бокс, велоспорт, дзюдо, современное пятиборье (завоеваны медали на чемпионатах мира в олимпийских номерах программы в течение четырех последних лет);

— баскетбол, футбол (участие игровых командных видов спорта в одних из двух предыдущих Олимпийских играх);

— волейбол, гандбол, хоккей с шайбой (участие игровых командных видов спорта в финальной части чемпионата мира или Европы в течение четырех последних лет).

«Эти виды спорта получат не менее 70% средств, выделяемых для подготовки и участия спортсменов в международных соревнованиях. В 2014—2017 годах этот показатель составил 71,5%», — отметил Нестерович. По его словам, перечень приоритетных видов спорта составляется в связи с тем, что «на всех пряников не хватает».

«До конца 2018 года список не претерпит никаких изменений. Другие виды получат возможность туда попасть через год, если будут соответствовать критериям», — подчеркнул собеседник. При этом сами критерии в дальнейшем будут уточняться для отдельных видов спорта. «В частности теннис есть в перечне только потому, что олимпийскую медаль в 2012 году выиграли Мирный и Азаренко. Чемпионаты мира и Европы в этом виде не проводятся. Но есть Кубок Дэвиса и Кубок федерации, где выступают сборные», — привел пример Нестерович.

Фото: athleteassessments.com