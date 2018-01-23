Белорусский бизнесмен Юрий Аверьянов задержан в Берлине

Белорусский бизнесмен Юрий Аверьянов задержан в Германии, сообщил БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

«12 октября был подготовлен пакет документов на выдачу, направлен германской стороне. 18 января произошло задержание. 21 января лицо было взято под стражу на основании решения одного из районных судов города Берлина с целью выдачи», — сказал Дмитрий Брылев.

В отношении Юрия Аверьянова в сентябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Он был объявлен в международный розыск. Также уголовные дела возбуждены в отношении ряда руководителей коммерческих структур, связанных с Аверьяновым. Эти дела объединены в одном производстве.

Юрий Аверьянов — один из первых белорусских бизнесменов и долларовых миллионеров. Его основными активами являются компании «Интекс», «Ростэм» и «Торговый мир — «Кольцо». Первая управляет Madison Royal Club. Вторая включает в себя рынок строительных материалов в столичном микрорайоне Уручье, парк развлечений «Дримлэнд» и филиал «Агрофирма «Илья». Третья объединяет автомобильный и строительный рынки в столичном микрорайоне Малиновка.

Ранее Аверьянов заявлял о рейдерском захвате своего бизнеса.