Фильм россиянина Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на «Оскара»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар». По информации порталаlenta.ru, список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

Российский фильм «Нелюбовь» номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию с такими проектами, как «Фантастическая женщина», «Оскорбление», «О теле и душе» и «Квадрат».

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

На снимке — кадр из фильма «Нелюбовь». Фото: Kino-teatr.com