ЕС выделил 5,5 млн евро на реализацию трансграничных проектов Беларуси, Польши и Украины

Евросоюз в рамках программы Европейского инструмента добрососедства выделил 5,5 млн евро на реализацию совместных природоохранных проектов Беларуси, Польши и Украины.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на секретариат программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина», в начале января в польском Белостоке подписаны грантовые контракты на проекты, которые будут реализованы до 2020 года. Все проекты выиграли гранты в рамках тематической цели «Наследие».

Первый проект — «Река Буг нас объединяет» — предусматривает создание двух трансграничных туристических маршрутов на байдарках. На эти цели выделено 1,28 млн евро. Проект будет реализован в трехстороннем партнерстве, где ведущим бенефициаром является Дрогичин, партнером в Украине — Сокальский районный совет, в Беларуси — отдел образования, спорта и туризма Дрогичинского районного исполнительного комитета. Планируется создать 800 км байдарочных маршрутов на Западном Буге с маркировкой и оборудованием необходимой туристической инфраструктуры. Планируется также открыть турцентры в трех странах и организовать промомероприятия, в том числе сплав на байдарках.

Создание туристического маршрута для продвижения культурного и исторического наследия двух городов — Сокулка (Польша) и Гродно (Беларусь) — предусматривает второй проект «Путем Тизенгауза». Благодаря совместному финансированию, которое составит 1,92 млн евро, в Сокулке и Гродно будут отремонтированы и оборудованы два исторических здания, предназначенные для культурных целей. Будут также разработан и промаркирован трансграничный туристический маршрут «Путь Тизенгауза» Сокулка — Гродно, разработана польско-белорусская стратегия развития трансграничного туризма. Ведущим бенефициаром проекта является гмина Сокулка, а ее партнерами в Беларуси — отдел образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома и Гродненское областное отделение общественного объединения «Республиканский туристско-спортивный союз».

Еще один проект — «Трансграничные центры диалога культур Польша — Беларусь — Украина» — получил финансирование в 2,35 млн евро на продвижение культурного и этнического разнообразия регионов Щучин в Польше, Щучин в Беларуси и Ковель в Украине. Для этого создадут три трансграничных центра культурного диалога, которые будут заниматься организацией рекламных мероприятий, развивающих общую культуру приграничья. Кроме того, будет разработана стратегия развития туризма в приграничных регионах Польши, Беларуси и Украины. Проект будет реализован партнерами из трех стран: гмина Щучин (Польша), исполнительный комитет Ковельской городской рады (Украина) и отдел образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома (Беларусь).

На снимке — туристы-байдарочники на Западном Буге. Фото: forums.pogranec.by