Фотофакт. В Коложской церкви заменили деревянную стену

Завершены работы по восстановлению деревянной стены Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно.

Работы начались в апреле 2017 года. Пришедшие в негодность деревянные конструкции стены заменили термомодифицированным деревом хвойных пород, устойчивым к влажности, ультрафиолету и температурным перепадам.

Строители также выровняли стену и приподняли ее. Также были заменены окна и двери.

Деревянная стена церкви до ремонта и после

Борисоглебская церковь была построена в конце XII века на высоком берегу Немана. Из-за вымывания грунта течением реки уже в начале XVIII века появилась угроза обрушения здания. В 1853 году обрушились южная и часть западной стены, в 1889 году произошло обрушение еще одной южной части храма. Именно тогда рухнувшие каменные стены были заменены деревянными.

По проекту реконструкции Коложской церкви еще предстоит заменить пол и отремонтировать балкон для хора, сообщает «Белсат».

Фото Василия Молчанова / «Белсат»