Профсоюз РЭП требует от властей прекратить вмешательство во внутренние дела объединения

Президиум совета профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) 23 января выступил с заявлением в связи с массовыми вызовами на допросы в следственные органы профсоюзных активистов, сообщил БелаПАН председатель организации Геннадий Федынич (на снимке).

На данный момент допрошено более 90 человек, вызовы на допрос продолжаются. Активистам «в добровольно-принудительном порядке было предложено подписать документ о неразглашении тайны следствия», отмечается в заявлении.

«Мы это расцениваем как очередное давление на членов профсоюза, попытку дискредитировать нашу организацию и его лидеров в глазах общественности и таким образом ограничить активную деятельность профсоюза по защите законных прав и интересов граждан. Мы заявляем решительный протест действиям Следственного комитета по городу Минску и требуем прекратить вмешательство во внутренние дела профсоюза, — говорится в документе. — Всем нашим членам профсоюза рекомендуем не свидетельствовать против себя и при необходимости воспользоваться своим правом не давать никаких показаний и тем более не подписывать протоколы о неразглашении якобы тайны следствия. Все факты нарушений в отношении членов профсоюза будут опубличены и названы имена виновных».

Президиум совета РЭП выражает протест в связи с действиями Следственного комитета. «Почти шесть месяцев длится следствие по сфабрикованному уголовному делу в отношении лидеров Белорусского профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика — они по-прежнему находятся под подпиской о невыезде», — отмечается в заявлении. Сообщается, что до сих пор не возвращены компьютеры, жесткие диски, мобильные телефоны, документация, изъятые во время обыска 2 августа 2017 года. Все это не позволяет профсоюзу в полной мере осуществлять свою законную деятельность.

Авторы заявления считают, что «все действия, связанные с нарушением прав человека, создают негативный имидж для нынешней власти и вряд ли позволят увеличить поступление инвестиций и проектов, так необходимых для экономики Беларуси». «Мы проинформируем Международную организацию труда, международные профсоюзные объединения и всех заинтересованных о продолжающихся нарушениях прав профсоюза и совместно выработаем эффективные меры по установлению законности и прекращению уголовного дела в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика», — сказано в заявлении.

По словам Федынича, заявление направлено в Генеральную прокуратуру Беларуси, международные организации и профсоюзные структуры.

Федынич и Комлик проходят как подозреваемые по делу согласно ч. 2 ст. 243 УК — их обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Это дело, возбужденное Комитетом госконтроля в августе 2017 года, ведет Следственный комитет. Белорусские правозащитные организации выступили с заявлением, в котором призвали власти прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика. Дело в отношении руководства РЭП правозащитники сравнивают с делом главы закрытого властями в 2003 году центра «Весна» Алеся Беляцкого, которое было возбуждено в 2011 году.

В декабре прошлого года стало известно, что срок расследования дела продлен на два месяца — до 2 февраля. Федынич не исключает очередного продления этого срока. «Думаю, что следственные действия будут продолжаться и в феврале», — отметил он.

Фото: praca-by.info