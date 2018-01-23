Ермошина извинилась перед инвалидом-колясочником, которого по формальной причине не зарегистрировали кандидатом в депутаты

Два инвалида-колясочника зарегистрированы в Беларуси кандидатами в депутаты на местных выборах. Об этом сообщила 23 января в своем видеообращении председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Первоначально в избирательной кампании участвовали три инвалида-колясочника: один баллотировался в Гомельский областной совет, второй — в Пинской горсовет, третий в Борисовский районный совет.

Претенденту из Борисова в регистрации было отказано. При этом Ермошина подвергла критике работу Борисовской районной комиссии, которая отказала в регистрации из-за технической ошибки в документах. Претендент обратился с заявлением в Центризбирком.

Лидия Ермошина принесла свои извинения теперь уже экс-претенденту на депутатский мандат. «Центральная комиссия не обладает правом отменять решения нижестоящих комиссий, если они формально вынесены правильно», — пояснила она.

Председатель ЦИК назвала именно формальным решение Борисовской районной комиссии, которая не захотела или не смогла проявить внимание при приеме документов, обнаружила вовремя ошибку и не указала на нее потенциальному кандидату. Кстати, документы вместо него подавало доверенное лицо, сообщает БЕЛТА.