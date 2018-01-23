Фотофакт. В Минске пьяный студент на Hyundai разворотил трамвайное ограждение

Ранним утром 23 января водитель-бесправник на кроссовере HyundaiSantaFe врезался в ограждение на улице Плеханова в Минске.

Как сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился около 04:00. За рулем автомобиля был 18-летний студент одного из столичных вузов. Не справившись с управлением, он въехал в ограждение трамвайных путей и сбил его. К счастью, обошлось без пострадавших — в этот ранний час прохожих почти не было. .

При разбирательстве выяснилось, что молодой человек не только не имел права управления, но и был изрядно пьян.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома