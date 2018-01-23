Ивацевичские власти разрешили установить в урочище Меречевщина памятник Тадеушу Костюшко

Ивацевичский райисполком разрешил установить памятник Тадеушу Костюшко на территории мемориального музея-усадьбы в урочище Меречевщина (Брестская область), где родился национальный герой Беларуси, Польши и США. Это следует из письма районной администрации, которое опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» журналист и общественный деятель Глеб Лободенко.

Лободенко является инициатором кампании по сбору средств на изготовление памятника Костюшко на краудфандинговой платформе talaka.by. За непродолжительный срок общественность помогла ему собрать деньги на саму скульптуру, а затем — на постамент. Всего проект привлек более 22 тыс. рублей из 17,5 тыс. необходимых.

В письме от местных властей говорится, что идею создания и установки памятника национальному герою Беларуси на его малой родине в Меречевщине поддержали чиновники Министерства культуры и Брестского облисполкома. Согласно документу после установки памятник перейдет в ведение отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивацевичского райисполкома.

Лободенко отметил в «Фейсбуке», что памятник по эскизу белорусского скульптора Геника Лойко уже готов. Его постараются установить ко дню рождения Костюшко, который будет отмечаться 4 февраля.

21 октября прошлого года памятник Тадеушу Костюшко появился в швейцарском городе Золотурн, где он скончался и был похоронен. Деньги на монумент собрали представители белорусской диаспоры, проживающие в Швейцарии.

Изначально предполагалось, что на сопутствующей памятнику табличке будет размещена надпись на белорусском и немецком языках: «Выдатнаму сыну Беларусі ад удзячных суайчыньнікаў» («Выдающемуся сыну Беларуси от благодарных соотечественников»). Однако польское посольство в Швейцарии потребовало убрать упоминание о Беларуси, заявив, что в противном случае официальная польская делегация не приедет на открытие памятника. После этого на табличке оставили лишь упоминание о том, что памятник установлен Ассоциацией белорусов Швейцарии в 2017 году. Конфликт разрешился после вмешательства временного поверенного в делах Беларуси Павла Мацукевича.

На снимке — макет памятника Костюшко работы Геника Лойко