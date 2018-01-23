Биологи: левши и правши обнаружились и среди кошек

Исследователи обнаружили, что около 70% кошек чаще выполняют определенные действия «ведущей» лапой — левой или правой. Чаще всего предпочтения зависели от пола животного: большинство самцов оказались «левшами».

Как сообщает портал naked-science.ru со ссылкой на журнал Animal Behaviour, ученые из Королевского университета в Белфасте пришли к выводу: у большинства домашних кошек есть «ведущая» лапа, левая или правая, с которой они начинают выполнение определенных типов действий. Для этого исследователи провели серию наблюдений и опытов с участием 44 домашних кошек. Ученые считают, что кошки-«левши» могут оказаться менее устойчивыми к стрессу и более склонными к агрессии.

В работе участвовали 44 кошки в возрасте от года до 17 лет, из них 20 были самками. Хозяевам кошек поручили наблюдать за питомцами в течение трех месяцев. Люди фиксировали три типа спонтанного поведения животных: записывали, на каком боку кошка обычно лежит, с какой лапы начинает спускаться по лестнице, а с какой предпочитает забираться на невысокие поверхности (например, в лоток с гигиеническим наполнителем). Хозяева записали не менее 50 примеров каждого типа поведения.

Также кошки прошли тестирование, доставая пищу из трехъярусного контейнера с отверстиями, куда проходила только одна лапа. Животные выполняли задание, не покидая дома, чтобы незнакомая обстановка не повлияла на результаты исследования. Для работы требовалось 50 примеров поведения, при этом тесты длились несколько дней. Каждый день кошка выполняла около 15 попыток, так животные не скучали и не уставали — это также могло бы исказить результаты.

«Ведущую» лапу обнаружили у большинства кошек. 73% животных предпочитали пользоваться определенной лапой, доставая корм. 70% спускались вниз с «ведущей» лапы, 66% — поднимались на небольшую высоту. При этом лежать на определенном боку предпочитали лишь 25% кошек. Ученые обнаружили, что самки чаще оказывались «правшами», а самцы — «левшами». Такое же различие ранее наблюдали у собак и лошадей.

Исследователям пока не известно, что именно делает кошек правшами или левшами. Однако ученые считают, что такие предпочтения могут быть связаны с определенной реакцией животного на стресс. «Животные-левши, которые чаще используют правое полушарие при обработке информации, — комментирует одна из исследователей Дебора Уэллс, — как правило, демонстрируют более заметную реакцию на источники страха и более частые вспышки агрессии. Им сложнее справляться со стрессовыми ситуациями, чем животным-правшам, чаще полагающимся на левое полушарие». Так ли это на самом деле, покажут дальнейшие исследования поведения животных.

Ранее зоологи обнаружили «правшей» и «левшей» среди пчел и китов.

Иллюстрация: кадр из мультсериала «Том и Джерри»