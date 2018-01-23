В рейтинге лучших стран мира лидирует Швейцария, Беларусь — 72-я

Журнал U.S. News & World Report представил рейтинг лучших стран мира. Беларусь — на 72-м месте.

Рейтинг был составлен на основе опроса 21 000 человек со всего мира, которые отвечали, насколько они связывают с определенной страной то или иное свойство из предложенных 65. Все свойства были объединены в девять групп: «Приключения», «Гражданство», «Культурное влияние», «Предпринимательство», «Наследие», «Движения», «Открытость для бизнеса», «Сила» и «Качество жизни».

Первое место заняла Швейцария. Отмечается, что Швейцария имеет низкий уровень безработицы, достаток в квалифицированной рабочей силе и один из самых высоких ВВП на душу населения в мире. В стране с сильной экономикой низкие ставки корпоративного налога, высокоразвитый сектор услуг, который возглавляют финансовые услуги, и высокотехнологичная обрабатывающая промышленность. Страна живет в мире с 1848 года, соблюдая с тех пор нейтралитет во всех войнах.

Также в первую десятку вошли Канада, Германия, Великобритания, Япония, Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды.

Беларусь занимает в рейтинге 72-место. Недалеко от нас Казахстан (70) и Украина (69). А вот Россия поднялась на 26-ю строчку — ниже Индии, но выше Таиланда.

На снимке — Швейцарские Альпы. Фото: usnews.com