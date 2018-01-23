Двое жителей Кобринского района получили сроки за попытку переправить через границу мигрантов

Двое жителей агрогородка Ореховский Кобринского района осуждены за организацию незаконной миграции.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич, мужчины согласились за плату оказать содействие группе гражданам из азиатских стран в переходе белорусско-украинской границы вне пунктов пропуска.

9 июля 2017 года белорусы привезли на автомобилях семерых иностранцев — четверых из Бангладеш и троих из Пакистана — на приграничную территорию, с тем чтобы переправить через границу. Здесь вся честная кампания была задержана пограничниками.

В отношении кобринчан возбудили уголовное дело. 4 декабря суд Кобринского района признал их виновными в организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 371-1 УК) и приговорил 37-летнего мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, 29-летнего — к трем годам с отсрочкой исполнения наказания на три года.

Старший из «проводников» обжаловал приговор и просил отсрочить исполнение назначенного ему наказания.

23 января судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила его жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Фото: newsnetwork.tv