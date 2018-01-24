Под Гродно предотвращен суицид: мужчина облил себя бензином и намеревался совершить самосожжение
Чрезвычайная ситуация произошла во вторник, 23 января, вечером в Гродненском районе, где в одной из деревень местный житель облил себя бензином и потребовал журналистов.
Как сообщил официальный представитель УВД Гродненской области Игорь Белозеров, 58-летний сельчанин позвонил в редакцию областной газеты и сообщил, что намеревается совершить самоубийство.
Пока журналист издания разговаривал с мужчиной, коллеги оповещали о звонке экстренные службы региона.
Отправившийся в деревню начальник Гродненского РОВД Геннадий Сидоркевич рассказал позже, что звонившим оказался пьяный мужчина. Он вспомнил, что местный участковый инспектор требовал завязать со спиртным и угрожал отправить его ЛТП.
На этой почве сельчанин решил привлечь к себе внимание и сделал звонок в редакцию.
Во время переговоров в дом вошли милиционеры и предотвратили неблагоприятные последствия.
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