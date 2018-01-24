Мороз отступит: в среду воздух прогреется до +1°С

Сегодня в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. По северо-западной половине страны пройдет снег, по западным районам Брестской и Гродненской областей мокрый снег с дождем.

Как сообщили в Гидрометцентре, на отдельных участках дорог гололедица. По северо-западу страны местами гололед. Ветер южный порывистый.

Максимальная температура воздуха во второй половине дня -1.. -7°С, по западу страны 0 ..+1°С.

В столице будет холоднее. Днем будет без существенных осадков, а вот к вечеру ожидается небольшой снег (его вероятность составляет 70-80%).

Температура воздуха: утром -14.. -16°С, днем -9.. -11°С, вечером -4.. -6°С.