Мирный не поможет Беларуси в матче Кубка Дэвиса с Австрией

Уже совсем скоро в австрийском Санкт-Пельтене пройдет матч 1-го круга I Евро-Африканская группы Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Беларуси.

Как отмечается, 2 февраля состоятся две встречи в одиночном разряде, а 3 февраля — матч в парном разряде, затем две встречи в одиночном разряде. Все встречи покажет телеканал «Беларусь 5».

Капитаны команды назвали составы на предстоящий поединок. Так, Владимир Волчков рассчитывает на Илью Ивашко (одиночный рейтинг АТР — 211, парный — 597), Дмитрия Жирмонта (378/714), Ярослава Шило (396/255), Сергея Бетова (1079/355) и Андрея Василевского (-/59).

В свою очередь наставник нашего соперника Штефан Коубек надеется, что Австрии помогут: Геральд Мельцер (102/471), Себастьян Офнер (144/1068), Деннис Новак (226/775), Оливер Марах (-/17), Филипп Освальд (-/44).

Как видим в составе белорусов отсутствует многолетний лидер нашей команды Максим Мирный. А вот его партнер на последних турнирах - Филип Освальд за свою сборную выступить собирается.