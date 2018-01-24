МОК вынес очередной запрет: флага России на Играх в Пхёнчхане не будет даже на трибунах

На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане болельщикам запретили приносить на трибуны российские флаги.

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Как сообщает РИА «Новости», такое решение принял Международный олимпийский комитет: «Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены».

Напомним, в последние дни вновь обострился вопрос об участии российских атлетов в Олимпиаде-2018. Произошло это после недопуска на главные зимние игры четырехлетия потенциальных медалистов из состава российских участников.