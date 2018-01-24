БРСМ научит своих активистов оказывать помощь маломобильным избирателям

Очередное мероприятие в рамках проекта «Доброе сердце» проведет сегодня Минская областная организация БРСМ.

На семинаре-учебе «Волонтерство — реальная помощь» около ста активистов не только обсудят возможность организации работы добровольцев на избирательном участке, но и получат необходимые навыки оказания помощи маломобильным избирателям.

Как сообщили в пресс-службе БРСМ, в программу семинара включен ряд практических лекций по этике общения с незрячими людьми и инвалидами на колясках. Кроме этого можно будет поучаствовать в мастер-классе по организации безборъерной среды на избирательных участках.

В БРСМ надеются, что благодаря волонтерам организации люди с ограниченными возможностями, а также старики получат возможность приходить лично на избирательные участки и голосовать наравне с другими избирателями.

«В день выборов и дни досрочного голосования наши ребята будут сопровождать и оказывать им помощь», — отметил первый секретарь МОК БРСМ Дмитрий Воронюк.

По его словам, в регионе работают 24 горячие линии, куда уже сегодня можно обратиться с такой просьбой.