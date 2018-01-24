ЕБРР надеется выйти на четверть миллиарда долларов в операциях с Беларусью

Европейский банк реконструкции и развития планирует увеличить объем операций с Беларусью до 200-250 млн долларов в год, сообщил глава представительства банка Александр Пивоварский.

Как сообщил Пивоварский во время встречи с журналистами, отвечая на вопросы БелаПАН, в 2017 году ЕБРР направил на реализацию проектов в Беларуси 163 млн долларов, что на 40 млн долларов больше по сравнению с позапрошлым годом. По словам Пивоварского, наиболее крупные сделки были связаны в прошлом году с предоставлением ресурсов финансовому сектору Беларуси.

«У нас также получила распространение практика финансовой поддержки белорусских частных компаний. Мы напрямую финансируем компанию «ОМА». «Чистый берег» и другие известные в Беларуси частные предприятия», — рассказал Александр Пивоварский.

В планах у ЕББР, отметил Пивоварский, — увеличение объема операций с Беларусью.

«Сегодня портфель наших проектов с Беларусью составляет около 500 млн долларов. Наша цель — приближение годового объема операций с Беларусью с прошлогоднего уровня (163 млн) до 200-250 млн долларов», — сказал Александр Пивоварский.

Он обратил внимание, что Европейский банк реконструкции и развития уделяет большое внимание реализацией «зеленых» проектов, которые направлены на улучшение экологической обстановки в мире. В глобальном портфеле ЕБРР доля «зеленых» проектов уже составляет 43%, уточнил Пивоварский.

«Такого рода проекты являются приоритетом нашей деятельности и в Беларуси. К слову, муниципальные проекты, которые мы реализуем в Беларуси, практически всегда имеют ресурсосберегающую составляющую», — отметил Александр Пивоварский.

Он также подчеркнул, что объем операций Беларуси с ЕБРР может увеличиться в случае активизации процесса приватизации.

«Если будет приватизация, может потребоваться финансовая поддержка с нашей стороны, и тогда мы можем профинансировать еще больше проектов», — сказал Александр Пивоварский.